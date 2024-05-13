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Утвержден план приема в Карабахский университет

Утвержден план приема в Карабахский университет Утвержден план приема в Карабахский университет.
Наука и образование
13 мая 2024 г. 10:51
Утвержден план приема в Карабахский университет

Утвержден план приема в Карабахский университет.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр напомнил, что в сентябре в университете планируется начать обучение: "Работа над инфраструктурой университета продолжается. К концу июня будут завершены основные работы в общежитии и учебном корпусе. В целом же работы продолжатся до августа. В Карабахском университете будут обучаться 1200 студентов. Обучение для всех студентов будет бесплатным".

Амруллаев добавил, что идет работа по предоставлению дополнительных стипендий студентам, набравшим высокие баллы по каждой специальности: "В то же время каждому студенту будет предоставлен компьютер. Назначения ректора вуза пока не производилось".

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Версия на английском языке Education will be free of charge at Karabakh University, says minister
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetinə qəbul planı təsdiqlənib, təhsil ödənişsiz olacaq

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