Утвержден план приема в Карабахский университет

Утвержден план приема в Карабахский университет.

Утвержден план приема в Карабахский университет.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр напомнил, что в сентябре в университете планируется начать обучение: "Работа над инфраструктурой университета продолжается. К концу июня будут завершены основные работы в общежитии и учебном корпусе. В целом же работы продолжатся до августа. В Карабахском университете будут обучаться 1200 студентов. Обучение для всех студентов будет бесплатным".

Амруллаев добавил, что идет работа по предоставлению дополнительных стипендий студентам, набравшим высокие баллы по каждой специальности: "В то же время каждому студенту будет предоставлен компьютер. Назначения ректора вуза пока не производилось".