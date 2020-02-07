Онлайн этап конкурса "Восхождение" стартует завтра

Завтра, 8 февраля, стартует очередной этап конкурса "Восхождение" – первый пробный экзамен на общие знания.

Как передает Report, об этом сказал руководитель созданной в связи с конкурсом рабочей группы Фархад Гаджиев.

По его словам,16 февраля на онлайн этапе конкурса состоится основной экзамен на общие знания.

Демо-вариант второй части онлайн этапа – экзамена на выявление таланта будет представлен 23 февраля.

Отметим, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля с целью определения перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и качествами управления, их поддержки и обеспечения создания в стране банка кадров.