Экзамен по способностям конкурса "Восхождение" перенесен

Экзамен по способностям конкурса "Восхождение" перенесен.

Экзамен по способностям конкурса "Восхождение" перенесен.

Как сообщает Report , учитывая трудности, возникшие при получении разрешений с мест работы, в целях обеспечения комфорта участников "Экзамен по способностям" будет проведен 18-19 мая.

В ближайшее время участникам будет предоставлена информация в связи с выбором экзаменационных сессий.

Отметим, что конкурс "Восхождение" учрежден согласно распоряжению президента Азербайджана от 26 июля 2019 года. Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных руководителей в возрасте от 21 до 51 года, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и двухлетним опытом управления, а также создание в стране банка кадрового резерва.

Победители конкурса "Восхождение" в течение года получают индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов, приобретают возможность быть внесенными в банк кадрового резерва. Им также вручается денежная премия в размере 20 тысяч манатов.

Двадцать пятого декабря 2023 года президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении очередного, четвертого конкурса "Восхождение".