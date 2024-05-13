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Министр: Необходимо cформировать культуру широкой оценки знаний и навыков

Министр: Необходимо cформировать культуру широкой оценки знаний и навыков Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал целесообразным формирование в Азербайджане культуру широкой оценки знаний и навыков.
Наука и образование
13 мая 2024 г. 11:06
Министр: Необходимо cформировать культуру широкой оценки знаний и навыков

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал целесообразным формирование в Азербайджане культуры широкой оценки знаний и навыков.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на II Министерской конференции ИСЕСКО по Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в Баку.

По его словам, сегодня одним из важных вопросов остается качество образования: "Социальная политика и образование отражены в государственной стратегии Азербайджана. Мы можем воспользоваться различными ресурсами для достижения целей в данном направлении".

Амруллаев отметил, что при оценке знаний ученика важно личное общение, а также общение с семьей.

"Чтобы повысить качество образования, необходимо инвестировать в сотню различных критериев. PISA может создать культуру качества в образовании. Было бы целесообразно сформировать в Азербайджане культуру широкой оценки знаний и навыков", - добавил министр.

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