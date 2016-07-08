​В колледжах Азербайджана начался процесс выбора специальностей

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начался процесс выбора специальностей в средних специальных учебных заведениях на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), выбор специальностей проводится через интернет.

Процесс продлится до 18 июля.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие в общей сложности 16 баллов, а по каждому из предметов – не менее 8 баллов. Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей в различных учебных заведениях за государственный счет и на платной основе. Последовательность кодов специальностей выбирается самим абитуриентом.

В ГКПС заявили, что размещение студентов во время конкурса осуществляется в рамках плана приема с учетом последовательности выбранных абитуриентом специальностей. Информация о специальностях и плановых местах опубликована в третьем номере журнала "Абитуриент". Абитуриенты также могут ознакомиться со списком специальностей, пройдя по ссылке в электронном заявлении.

Абитуриенты, прошедшие регистрацию по специальностям, требующим специальных навыков, могут распечатать пропускной лист на экзамен, пройдя по ссылке (https://eservices.tqdk.gov.az/erizetex/qabiliyyetb... ). Экзамены по специальным навыкам будут проходить с 9 по 13 июля.