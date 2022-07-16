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207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году

207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году В 2022 году 207 граждан Азербайджанской Республики получили документ об окончании высших учебных заведений на территории Украины.
Наука и образование
16 июля 2022 г. 11:30
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году

В этом году 207 граждан Азербайджанской Республики получили документ об окончании высших учебных заведений Украины, несмотря на войну, продолжающуюся с 24 февраля.

Об этом на запрос восточноевропейского бюро Report заявили в министерстве образования и науки Украины.

Что касается приема граждан Азербайджана в вузы Украины на будущий учебный год ввиду сложившейся военной обстановки в Минобразования заявили, что в 2022 году был утвержден новый порядок приема на обучение для получения высшего образования. Прием может производиться для иностранных граждан очно или дистанционно.

Срок действия приглашения на обучение в 2022 году составляет 1 год.

Учитывая безвизовый режим, граждане Азербайджана, которые хотят поступать и учиться в украинских учебных заведениях дистанционно, должны обратиться в учебное заведение и получить приглашение на обучение. После этого следует оплатить комплекс услуг по информационной и консультационной поддержке. Абитуриенту необходимо осуществить легализацию в министерстве иностранных дел страны документа об образовании и в консульском отделе посольства Украины в Азербайджане (консульская легализация или апостиль). После сдачи онлайн вступительных экзаменов по почте нужно отправить нотариально заверенные легализованные копии документов об образовании.

Зачисление на обучение может производиться трижды в год для получения степеней младшего бакалавра, бакалавра или магистра, и в течение года для обучения в аспирантуре и адъюнктуре.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada universiteti bitirən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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