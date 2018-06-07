В Гяндже, Сумгайыте и на Абшероне прием в группы дошкольной подготовки осуществят по электронной системе

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "В последние 5 лет произошло много изменений касательно содержания образования. Если рассмотреть возможные для измерения показатели, увидим, что получено много достижений".

Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал на открытии 3 Международной научно-образовательной конференции в Университете АДА.

Министр отметил, что внедрение нового курикулума на общеобразовательном уровне - большой успех:

"В следующем году учащиеся по этой системе уже станут выпускниками. Согласно предварительной международной оценке, результаты обучающихся по новой программе (курикулум) не ниже обучающихся по традиционной системе".

Дж.Байрамов отметил, что за последние 4 года привлечение детей к дошкольному образованию выросло с 24% до 65%:

"Мы намерены дорвести этот показатель до 90% по стране. Со следующего учебного года в Гяндже, Сумгайыте и на Абшероне прием в группы дошкольной подготовки планируется осуществлять по электронной системе".

Он добавил, что динамика роста избравших профессию учителя и желающих работать учителями в последние 3 года выросла на 300%:

"Ведутся исследования по содержанию педагогического образования, отношениям между учителем и учеников и ряду другим относящихся к этому направлению показателям. Исследования продолжатся и в будущем. Ведутся активные работы по подготовке профессиональных кадров. В будущем и в данной сфере произойдет ряд изменений".