В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО

В этом году в школах будет организован ”Последний звонок".

В этом году в школах будет организован ”Последний звонок".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в связи с этим в Оперативный штаб при Кабинете министров было направлено обращение и получен положительный ответ: "В ближайшие дни будут обнародованы условия. Они очень простые - мероприятие будет проходить на открытом воздухе и будут применяться определенные ограничения. В школах, количество выпускников в которых превышает 100 человек, "Последний звонок" будет проходить поэтапно. Естественно, потребуется соблюдение социальной дистанции".