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В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО

В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО В этом году в школах будет организован ”Последний звонок".
Наука и образование
10 июня 2021 г. 20:14
В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО

В этом году в школах будет организован ”Последний звонок".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в связи с этим в Оперативный штаб при Кабинете министров было направлено обращение и получен положительный ответ: "В ближайшие дни будут обнародованы условия. Они очень простые - мероприятие будет проходить на открытом воздухе и будут применяться определенные ограничения. В школах, количество выпускников в которых превышает 100 человек, "Последний звонок" будет проходить поэтапно. Естественно, потребуется соблюдение социальной дистанции".

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Версия на английском языке Azerbaijani school-leavers to hear their Last Bell this year as COVID-19 cases down
Версия на азербайджанском языке Bu il məktəblərdə “Son zəng” keçiriləcək - RƏSMİ

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