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В этом году в Азербайджане назначены директора в 211 школ

В этом году в Азербайджане назначены директора в 211 школ В этом году в 211 государственных общеобразовательных учреждений были назначены директора, прошедшие конкурс по приему на должность директора.
Наука и образование
23 декабря 2021 г. 10:07
В этом году в Азербайджане назначены директора в 211 школ
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В этом году в 211 государственных общеобразовательных учреждений были назначены директора, прошедшие конкурс по приему на должность директора.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

На данный момент собеседования по приему на должность директора продолжаются. На этапе собеседования проверяются теоретические знания, управленческие навыки, мировоззрение и личные качества кандидатов.

Интервью проводятся 2 раза в неделю с участием членов комиссии, состоящей из руководящих лиц Министерства образования.

Собеседования планируется продолжить в течение следующих 3 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 211 məktəbə direktor təyin olunub

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