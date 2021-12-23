В этом году в Азербайджане назначены директора в 211 школ

В этом году в 211 государственных общеобразовательных учреждений были назначены директора, прошедшие конкурс по приему на должность директора.

В этом году в 211 государственных общеобразовательных учреждений были назначены директора, прошедшие конкурс по приему на должность директора.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

На данный момент собеседования по приему на должность директора продолжаются. На этапе собеседования проверяются теоретические знания, управленческие навыки, мировоззрение и личные качества кандидатов.

Интервью проводятся 2 раза в неделю с участием членов комиссии, состоящей из руководящих лиц Министерства образования.

Собеседования планируется продолжить в течение следующих 3 месяцев.