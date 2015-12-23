В два института НАНА назначены директоры, с должности уволен один из замдиректоров

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Член-корреспондент НАНА Мохсун Нагисойлу официально назначен исполняющим обязанности директора Института языкознания имени Насими Национальной академии наук.

Как сообщает Report, решение об этом принято на сегодняшнем заседании Президиума НАНА.

На заседании также был назначен директор Центрального ботанического сада НАНА. На эту должность назначен доктор философии по биологии Вахид Фарзалиев.

В то же время, доктор философии по биологии Афиг Газыев освобожден от должности заместителя директора по научным делам Института физиологии НАНА.