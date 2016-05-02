​В БВШН презентован проект “SOCAR Polymer”

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "SOCAR Polymer" подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров, представители Общества, руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостей. Он выразил чувства гордости в связи с тем, что такой крупный строительный проект международного масштаба, как “SOCAR Polymer” реализуется молодыми азербайджанскими специалистами Общества. Ректор Эльмар Гасымов оценил реализацию этого проекта как развитие экономики, ненефтяного сектора и промышленности Азербайджана. Он также довел до внимания студентов, что строительством завода “SOCAR Polymer” увеличится спрос на инженерные кадры, что предоставит студентам более широкие возможности для трудоустройства. Ректор выразил уверенность в том, что сотрудничество БВШН с Обществом придаст большой импульс подготовке высококвалифицированных кадров по специальности "Инженер-химик" и распространению знаний в рамках концепции "непрерывное образование".

Гендиректор ООО "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров отметил, что рад установлению сотруднических связей с таким вузом, как БВШН, подготавливающей англоязычных высококвалифицированных кадров. Он сказал, что формирующиеся в БВШН инженерные кадры являются гарантом блестящего будущего промышленной сферы Азербайджана. Ф.Джафаров также сообщил, что установленные связи создадут широкие возможности для подготовки инженерных кадров в БВШН по специальности "Инженер-химик" на основе современных учебных программ, создания Учебно-исследовательского центра по специальности химическая инженерия и проведения совместных работ в других направлениях. Затем гендиректор подробно рассказал о строительном проекте “SOCAR Polymer”.

После представления презентации о проекте сотрудниками Общества, работающих по различным направлениям, были даны ответы на вопросы, интересующие студентов.

В завершение между БВШН и ООО "SOCAR Polymer" было подписано соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, между сторонами достигнуто соглашение о привлечение ведущих специалистов Общества к преподавательской деятельности в БВШН в рамках программ по подготовке специалистов, организации ознакомительных визитов на объекты, находящиеся в подчинении Общества, и производственной практики в структурах Общества, совместном проведении семинаров и конференций, посвященных вопросам развития химических технологий и т.д.