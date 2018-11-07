В БВШН представлена новая программа BP Skills Refinery

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла презентация нового глобального сетевого портала BP – Skills Refinery ("Совершенствование навыков"). Новая программа дает студентам возможность улучшить свои профессиональные навыки, а обучение ведется с использованием самых последних цифровых технологий.

Об этом сообщили Report в БВШН.

Презентацию для студентов вуза, обучающихся по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер по автоматизации процессов", провели сотрудники отдела кадров BP в Азербайджане: специалист по программам трудоустройства выпускников вузов и стажировки студентов Мехрибан Шихзаманова, координатор по набору персонала Сабина Велиева, сотрудник отдела Али Демирзаде, а также сотрудник отдела социальных инвестиционных программ компании Бабек Гамидов.

Как отметила Мехрибан Шихзаманова, главная задача проекта Skills Refinery – помочь выпускникам вузов найти работу по специальности. Участие в нем позволит студентам пройти интерактивные тесты и самостоятельно оценить достигнутый в ходе занятий прогресс. Было сообщено, что участники программы смогут развить свои навыки в пяти областях: решение серьезных проблем, инновации, влияние и коммуникации, когнитивная гибкость и эмоциональное восприятие.

В заключение гости ответили на вопросы.

Чтобы повысить интерес студентов к программе и придать участию в ней соревновательный характер, BP планирует провести международный конкурс для всех участников Skills Refinery. Он начнется в декабре этого года, и студенты должны будут сформировать команды, чтобы снять видеоролик и состязаться в своем регионе или стране. Победители национальных соревнований примут участие во всемирном конкурсе и будут бороться за главный приз – оплаченную поездку в Лондон для участия летом будущего года во Всемирном форуме молодежи One Young World, который проводится в честь 10-летия этой глобальной некоммерческой инициативы.