В БВШН отметили 50-летний юбилей Вюгара Рагимзаде

© BANM

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошло праздничное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею главного редактора газеты "İki sahil", заместителя председателя Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, члена правления Совета печати Азербайджана, доктора философии по политологии, доцента Вюгара Рагимзаде.

Как сообщили Report в БВШН, в нем приняли участие руководство, профессора, преподаватели и сотрудники вуза.

Открывая собрание, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о плодотворной деятельности Вюгара Рагимзаде, отметив, что он является одним из самых преданных своей профессии журналистов. Ректор, в частности, подчеркнул, что Вюгар Рагимзаде заслуженно пользуется большим авторитетом не только своих коллег, но и всей общественности страны благодаря бескорыстному служению народу. По словам Эльмара Гасымова, Вюгар Рагимзаде внес большой вклад в укрепление государственности и сохранение национального единства Азербайджана, развитие гражданского общества и демократических ценностей, обеспечение свободы слова и сохранение национальных духовных ценностей. Как сказал ректор БВШН, правительство Азербайджана и руководство SOCAR высоко оценили заслуги Вюгара Рагимзаде: он удостоен почетного звания "Заслуженный журналист" и награжден орденом "За службу Отечеству", а также удостоен Почетной грамоты SOCAR.

Эльмар Гасымов также подчеркнул, что газета "İki sahil" является ближайшим медиа-партнером Высшей школы и активно поддерживает БВШН со дня основания вуза, постоянно освещая на своих страницах его деятельность. Поздравив от имени всего коллектива БВШН Вюгара Рагимзаде с юбилеем и пожелав ему дальнейших успехов, ректор вручил ему Поздравительный адрес и памятный плакет.

Выступивший в заключение главный редактор газеты "İki sahil", Вюгар Рагимзаде выразил благодарность руководству и коллективу Высшей школы за внимание и высокую оценку его работы. Он отметил, что рад находиться в БВШН, где он всегда чувствует себя как в родных стенах и который считает самым престижным вузом Азербайджана.