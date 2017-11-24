В будущем году в Азербайджане будут наблюдаться два лунных затмения

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджане будут наблюдаться два лунных затмения.

Об этом Report сообщил заместитель директора по научным вопросам Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов.

По его словам, такие затмения называются центральными затмениями: "Затмение происходит в экваториальной части Земли, в это время Луна находится в экваториальной зоне земли. При этом Луна проходит через центр земной тени. Поэтому это явление называется центральным затмением".

Х. Микаилов сообщил, что лунное затмение произойдет 31 января в 15:48:27.

Представитель обсерватории отметил, что завершение затмения, т.е. постепенное открытие поверхности Луны и полное завершение процесса произойдет в 19:11:11.

Он также добавил, что второе лунное затмение в стране будет наблюдаться 28 июля: "Природное явление начнется в 22:24:27. Начало полного затмения придется на 23:30:15. Полное затмение завершится в 01:13:11. Завершение всего процесса зафиксируют в 02:19, когда Луна полностью будет видна. Второе затмение произойдет ночью, поэтому его полностью можно будет наблюдать в Азербайджане".