В Баку среди молодежи проводится интеллектуальный конкурс

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Профессиональной интеллектуальной лиге, проводимой при организационной поддержке Интеллектуального молодежного клуба "Хазар", осталось позади 8 туров.

Как сообщает Report, в первых турах Лиги, наряду со знатоками из Баку, приняли участие более 30 команд из клубов Мингячевира, Гянджи, Лянкярана и Бейлагана.

Цель организации Профессиональной интеллектуальной лиги – усовершенствование профессиональных навыков знатоков, эффективная организация досуга молодежи, поддержка развития движения интеллектуальных игр в регионах.

Лига стартовала 9 февраля текущего года. На данный момент после 8 туров первые места занимают команды Vendomat и Prestige. Третье место между собой делят команды Jagermeister и Revolver.

Победители Профессиональной интеллектуальной лиги получили пригласительные от CinemaPlus и другие подарки. После каждого тура путем голосования выбирается лучший вопрос и пакет вопросов.

Отметим, что Профессиональная интеллектуальная лига со дня основания завоевала большой авторитет среди известных знатоков. Глава Центра интеллектуального развития молодежи Фаиг Гусейнов назвал Лигу профессиональным шагом в направлении будущего проекта, вселяющего большие надежды, а другой известный знаток, сотрудник Общественного телевидения Турал Дадашов подчеркнул, что местные авторы вопросов играют особую роль в нахождении идей для вопросов.

Напомним, что Профессиональная интеллектуальная лига проводится при финансовой поддержке Бакинского морского порта. Игры проводятся каждое воскресенье в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.