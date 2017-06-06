В Баку прошла презентация книги "Антология турецкой литературы"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Прошла презентация нового издания Переводческого центра при Кабмине – книги "Антология турецкой литературы" (проза).

Как сообщили Report из центра, на церемонии в Институте Юнуса Эмре в Баку присутствовали посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, советник посла Турции в Азербайджане по вопросам культуры Ирфан Чифтчи, другие гости и представители азербайджанской интеллигенции.

Мероприятие вступительным словом открыла директор Переводческого центра Афаг Масуд.

Затем выступили посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и другие.

В свою очередь гости затронули деятельность Переводческого центра в направлении построения связей между двумя соседними странами и коснулись значения проекта.