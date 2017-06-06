В Баку прошла презентация книги "Антология турецкой литературы"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Прошла презентация нового издания Переводческого центра при Кабмине – книги "Антология турецкой литературы" (проза).
Как сообщили Report из центра, на церемонии в Институте Юнуса Эмре в Баку присутствовали посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, советник посла Турции в Азербайджане по вопросам культуры Ирфан Чифтчи, другие гости и представители азербайджанской интеллигенции.
Мероприятие вступительным словом открыла директор Переводческого центра Афаг Масуд.
Затем выступили посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и другие.
В свою очередь гости затронули деятельность Переводческого центра в направлении построения связей между двумя соседними странами и коснулись значения проекта.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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