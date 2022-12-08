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В Баку почтили память видного историка-исследователя АДР Айдына Балаева

В Баку почтили память видного историка-исследователя АДР Айдына Балаева В Баку состоялась поминальная церемония в память выдающегося исследователя эпохи АДР, доктора исторических наук Айдына Балаева.
Наука и образование
8 декабря 2022 г. 15:32
В Баку почтили память видного историка-исследователя АДР Айдына Балаева

В Баку почтили память видного историка, доктора наук, посвятившего свою жизнь исследованию Азербайджанской демократической республики (АДР), Айдына Балаева.

Как передает Report, в церемонии приняли участие близкие, друзья и коллеги ученого, который до конца остался верен своим изысканиям и успел в последние месяцы жизни завершить трилогию, над которой трудился.

Эти труды увидели свет уже после его скоропостижной кончины в декабре 2021 года.

Айдын Балаев был ведущим научным сотрудником Института археологии и этнографии НАНА. В 1980 году он окончил с отличием исторический факультет Азербайджанского государственного университета, учился в аспирантуре Института этнологии Академии Наук СССР, где защитил кандидатскую диссертацию, МГУ имени М.В. Ломоносова.

Работая в Национальной Академии наук Азербайджана, он изучал период Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Именно этой теме было посвящено большинство его научных трудов, включая биографии выдающихся деятелей АДР Мамед Эмина Расулзаде, Ахмед бека Агаоглу.

Он опубликовал более 90 работ по этносоциологии, этнической социолингвистике и политической истории Азербайджана, такие как "Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 годах", "Этноязыковые процессы в Азербайджане в XIX-XX веках", "Февральская революция и национальные окраины. Мартовские события 1918 года в Азербайджане", "Азербайджанские тюрки", "Азербайджанская нация: основные этапы становления на рубеже XIX-XX веков".

Более 25 его работ были переведены на иностранные языки, книги А.Балаева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ADR-in görkəmli tədqiqatçısı Aydın Balayevin xatirəsi anılıb

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