​В Баку будет открыт филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что совершенствование медицинского образования в Азербайджанской Республике и расширение связей с престижными высшими медицинскими учебными заведениями мира, а также желание граждан Азербайджанской Республики учиться в медицинских учебных заведениях Российской Федерации вызвали необходимость создания в республике филиала известного университета.

Глава государства, учитывая предложение руководства Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова о создании в городе Баку филиала университета, постановил Кабинету министров решить вопросы, связанные с созданием Бакинского филиала данного университета и организацией его материально-технической базы.

В то же время, Кабинету министров поручено принять необходимые меры, связанные с выделением на основе государственного заказа мест по плану приема студентов, в целях обеспечения деятельности Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, начиная с 2015/2016 учебного года, и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.