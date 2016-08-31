В Бакинском государственном университете открыты новые специальности

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Самая большая доля в количестве принятых студентов среди высших учебных заведений республики в результате проведенных вступительных экзаменов приходится на долю Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ, в этом году в университет поступили 4798 студента - на 526 студента больше, чем в прошлом учебном году.

Отметим, что из 4798 студентов 2349 приняты на основании государственного заказа, и этот показатель является самим высоким среди высших учебных заведений республики и составляет порядка 20% от общего числа мест, выделенных на основании государственного заказа.

Из числа абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах 600 и больше баллов, 299 человек, в общем же, из тех, кто набрал 500-700 баллов, 1296 человек выбрали БГУ. Вуз также стал выбором абитуриента, набравшего 700 баллов в 3-й группе специальностей. На 17 факультетах БГУ учится свыше 21 тысячи студентов.

В этом году открыты такие новые специальности и специализации БГУ, как "Турецкий язык и литература", "Персидский язык и литература", "Информационное право", "История народов Кавказа", "Медиа и системы коммуникаций", "Менеджмент телевизионного и радиовещания", "Интегрированное управление водными ресурсами", "Биоразнообразие и охрана природы", "Биоэкология", "Радиационное материаловедение", "Атомная и ядерная физика".

В этом году в Газахский филиал БГУ проведен прием студентов по 8 специальностям. Из них "Туризм и гостиничное хозяйство", "Экология" и "Преподавание биологии" являются новыми специальностями.