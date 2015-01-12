В Бакинской Высшей Школе Нефти создана ИКТ Академия “Microsoft”

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти создана ИКТ Академия компании “Microsoft” (Microsoft IT Academy). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, Академия создана компанией Microsoft для подготовки высококвалифициованных кадров в области информационных технологий. В будущем доступ в академию будет открыт студентам и преподавателям всех образовательных учреждений.

Целью программы Академии является подготовка современных и высококвалифицир ованных кадров в области информационных технологий. БВШН обеспечит студентов высококачественн ыми технологиями обучения компании Microsoft для усвоения ими профессиональных знаний и навыков. Программа обладает широкими возможностями. В ней предусматриваетс я преподавание как прикладных программ, предназначенных для обычных пользователей, так и специальных программ для профессиональных компьютерных специалистов. Успешно сдавшие сертификационные экзамены компании Microsoft студенты приобретут возможность создать карьеру в сфере ИКТ.

Участники смогут выбрать подготовку по уровням "Essential" (Базовый курс) или "Advanced" (Профессиональны й курс) или подготовку по двум уровням. В уровне "Essential" предусматриваетс я обучение пакету программного обеспечения Microsoft Office, используемый для персональных компьютеров (ПК) и ноутбуков. После окончания тренингов уровня "Essential" выпускникам Академии Microsoft будут выданы международные сертификаты "Microsoft Office Specialist" (MOS).

Уровень "Advanced" предусматривает подготовку IT-специалистов и охватывает направления по разработке сложных программных обеспечений и базу данных на разных платформах, предназначенных для технической поддержки ПК и ноутбуков, администрировани я компьютерных систем, сетей. Студенты смогут построить профессиональную карьеру, получив международный сертификат Microsoft Certified Professional (MCP) (Профессиональный сертификат Microsoft). В будущем в этой программе также смогут принять участие студенты других вузов.

Участие в программе имеет преимущества в нескольких направлениях:

Программа обеспечит конкурентоспособ ность выпускников вузов, привлечение инвестиций работодателей, экономию времени учителей и улучшение качества образовательных услуг в области ИКТ, уменьшение затрат на программные обеспечения, постоянную юридическую лицензию, реализацию ответственного подхода к преподаванию предметов ИКТ, проведение тренингов в соответствии с профессиональным и требованиями трудового рынка для студентов, и осуществление других вопросов.

Благодаря автоматизации операций программа также даст возможность учителям сэкономить время, создать комплексную систему образования и интерактивные средства для совместной работы со студентами, оптимальные условия обучения, которые повысят эффективность учебы, а также постоянное обращение к ресурсам Microsoft в области информационных технологий обеспечит сохранение высокого уровня квалификации.