В Азербайджане пополнился список запрещенных имен - СПИСОК

“Специальная комиссия по именам и фамилиям, созданная при Терминологической комиссии рассмотрела в августе 48 обращений, поступивших в регистрационные отделы Министерства юстиции”.

Об этом Report сообщила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, были предотвращены попытки называть новорожденных 22 именами, среди которых Ханна, Лина, Мамабикэ, Дуа, Марель, Янык, Ямель, Нанош, Офа, Нувар, Оят, Нузхадж, Сюнгюс, Туга, Вергили, Мемед, Постачи, Сечки, Село, Сева, Кайрал и Юбуг".