В Азербайджане стартовали Steam-уроки

Расписание Steam-занятий будет ежедневно публиковаться в рамках программы "Время уроков"

С 1 февраля в рамках программы "Время уроков" стартовала трансляция Steam-занятий.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, Steam-занятия, подготовленные при поддержке министерства как для азербайджанского, так и для русского секторов, будут транслироваться на телеканале "Медениййет", на официальном канале Министерства образования в Youtube, на странице ведомства в Facebook и на портале https://video.edu.az/.

Расписание Steam-занятий будет ежедневно публиковаться в рамках программы "Время уроков".

Основной целью проекта Steam, начатого в начале 2019-2020 учебного года при поддержке Фонда Гейдара Алиева, является развитие таких навыков как креативность, самокритичность, развитие сотрудничества, возможности использования новшеств ИКТ.