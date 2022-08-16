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В Азербайджане сегодня начинается выбор специальностей в вузы

В Азербайджане сегодня начинается выбор специальностей в вузы С сегодняшнего дня начинается выбор специальностей для абитуриентов (а также суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей, который завершится 28 августа.
Наука и образование
16 августа 2022 г. 06:00
В Азербайджане сегодня начинается выбор специальностей в вузы

С сегодняшнего дня начинается выбор специальностей для абитуриентов (а также суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей. Завершится он 28 августа.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Объявление о выборе специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2022/2023 учебный год, порядок заполнения "Электронного заявления абитуриента о выборе специальности", список специальностей, по которым проводится прием, а также прогноз приема студентов опубликовано в 4-м номере журнала "Абитуриент".

Помимо этого, в Баку и регионах работают Центры консультирования абитуриентов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayır

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