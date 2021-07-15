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В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II группе специальностей.
Наука и образование
15 июля 2021 г. 07:27
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II группе специальностей.

Как сообщает Report, в экзаменах, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджабеди, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе, ожидается участие 16 757 абитуриентов.

Экзамены начнутся в 10:00. За 15 минут до начала экзаменов завершается режим пропуска, после чего прибывшие участники не допускаются в здание экзамена.

В целях предотвращения скопления людей и тесного контакта, для участников экзамена установлено разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в выпускном листе участника экзамена. Поэтому необходимо прибыть к зданию экзамена в указанное в пропускном листе время.

В экзаменах примут участие 13 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями. Для удобства этих абитуриентов в экзаменационных помещениях выделены специальные залы, для инвалидов по зрению назначены индивидуальные контролеры.

На следующий день в ГЭЦ начнется обработка протоколов и материалов экзаменов.

Результаты экзаменов будут объявлены в течение следующих 2 недель.

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