В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I группе специальностей.

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Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I группе специальностей. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram