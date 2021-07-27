В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I группе специальностей.
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностейВ Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I группе специальностей.
Наука и образование
27 июля 2021 г. 06:26
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Версия на азербайджанском языке Bu gün I ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək