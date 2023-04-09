В Азербайджане проходят выпускные экзамены на уровне неполного среднего образования

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит сегодня в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, Гяндже, Лянкяране, Шеки, а также в Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Биляс

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит сегодня в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, Гяндже, Лянкяране, Шеки, а также в Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Билясуварском, Дашкесанском, Хызынском, Имишлинском, Кюрдамирском, Гусарском, Саатлинском, Шабранском, Самухском, Шамкирском, Сиязанском и Зардабском районах выпускные экзамены на уровне неполного среднего (9-летнего) образования.

Как сообщает Report, в сегодняшних экзаменах принимают участие 47 917 учащихся. Экзамен начался в 11:00.

Всего для проведения экзаменов выделено 3 575 залов в 195 зданиях.