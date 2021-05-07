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В Азербайджане проходит Олимпиада, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

В Азербайджане проходит Олимпиада, посвященная 880-летию Низами Гянджеви Участники – обучающиеся 7-9 классов школ Азербайджана с обучением на русском языке
Наука и образование
7 мая 2021 г. 11:19
В Азербайджане проходит Олимпиада, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

В рамках Года Низами Гянджеви в Азербайджане проводится Олимпиада – просветительское мероприятие, способствующее привлечению русскоязычных детей к изучению жизни и творчества поэта и мыслителя.

Как передает Report со ссылкой на Пресс-центр Русского дома в Баку (РИКЦ) , участники – обучающиеся 7-9 классов школ Азербайджанской Республики с обучением на русском языке.

Организаторами выступают Представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике, Министерство образования Азербайджанской Республики, Национальная академия наук Азербайджана и Азербайджанский университет языков.

В настоящее время проводится второй этап Олимпиады, в рамках которого 1 000 победителям первого этапа предлагается представить жюри свои видеоэссе по теме – Идеи мультикультурализма на примере поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц".

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