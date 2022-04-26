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В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте

В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте “В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте. Учитывая, что в Азербайджане действуют 4 400 школ, можно сказать, что в стране достаточно отремонтированных школ”.
Наука и образование
26 апреля 2022 г. 19:39
В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте

“В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте. Учитывая, что в Азербайджане действуют 4 400 школ, можно сказать, что в стране достаточно отремонтированных школ”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев в эфире программы ”QəbuldASAN".

По словам министра, ежегодно Фондом Гейдара Алиева и Министерством образования проводится капитальный ремонт определенного количества школ: “Все школы одновременно отремонтировать невозможно. Существует принцип очередности, согласно которому ремонтируются школы, находящиеся в наиболее плачевном состоянии, и с большим количеством учащихся”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təmirə ehtiyacı olan məktəblərin sayı açıqlanıb

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