В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте

“В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте. Учитывая, что в Азербайджане действуют 4 400 школ, можно сказать, что в стране достаточно отремонтированных школ”.

“В Азербайджане около 900 школ нуждаются в ремонте. Учитывая, что в Азербайджане действуют 4 400 школ, можно сказать, что в стране достаточно отремонтированных школ”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев в эфире программы ”QəbuldASAN".

По словам министра, ежегодно Фондом Гейдара Алиева и Министерством образования проводится капитальный ремонт определенного количества школ: “Все школы одновременно отремонтировать невозможно. Существует принцип очередности, согласно которому ремонтируются школы, находящиеся в наиболее плачевном состоянии, и с большим количеством учащихся”.