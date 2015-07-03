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    ​В Азербайджане не имеющие возможности обучения в школе лица, вновь смогут получить образование

    Министр образования утвердил образцовый учебный план по индивидуальному образованию

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ об утверждении образцового учебного плана в Азербайджане.

    Как сообщает Report, цель приказа заключается в организации и урегулировании индивидуального образования лиц, долгое время не имеющих возможности получить образование.

    Согласно приказу, программы по предусмотренным в учебном плане предметам подготовлены и утверждены в соответствии с количеством еженедельных учебных часов. Программы составлялись методкабинетом отдела образования при участии педагогов на основе соответствующих учебных программ.

    В то же время, уроки по учебной программе организовываются 4 раза в неделю. Продолжительность занятий - 45 минут. Предметы, на которые выделяют 0,5 часов в неделю, отмечаются в расписании уроков и преподаются через неделю. Лица, привлеченные к индивидуальному образованию, отпускаются на каникулы вместе с учащимися общеобразовательных школ.

    Контроль за выполнение приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.  

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