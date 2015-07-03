​В Азербайджане не имеющие возможности обучения в школе лица, вновь смогут получить образование

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ об утверждении образцового учебного плана в Азербайджане.

Как сообщает Report, цель приказа заключается в организации и урегулировании индивидуального образования лиц, долгое время не имеющих возможности получить образование.

Согласно приказу, программы по предусмотренным в учебном плане предметам подготовлены и утверждены в соответствии с количеством еженедельных учебных часов. Программы составлялись методкабинетом отдела образования при участии педагогов на основе соответствующих учебных программ.

В то же время, уроки по учебной программе организовываются 4 раза в неделю. Продолжительность занятий - 45 минут. Предметы, на которые выделяют 0,5 часов в неделю, отмечаются в расписании уроков и преподаются через неделю. Лица, привлеченные к индивидуальному образованию, отпускаются на каникулы вместе с учащимися общеобразовательных школ.

Контроль за выполнение приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.