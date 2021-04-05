В Азербайджане еще три школы перешли на "дистанционку"

В трех районных школах была выявлена инфекция коронавируса

В Кюрдамирском районе еще три школы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Как передает верхнее-ширванское бюро Report, в результате мер, принятых Центром гигиены и эпидемиологии, в трех районных школах была выявлена инфекция коронавируса.

По этой причине в районных школах №1,2 и 6 очное обучение временно было приостановлено, процесс обучения переведен в дистанционную форму.

В настоящее время в указанных школах сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Кюрдамирского района проводят дезинфекционные работы.