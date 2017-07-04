В АУЯ прошел "День выпускников"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) прошел "День выпускников" студентов, завершивших в 2016/2017 учебном году бакалавриат и магистратуру вуза.

Как сообщили Report в Информационном департаменте АУЯ, на мероприятии присутствовали ректор вуза, действительный член НАНА Кямал Абдулла, профессорско-педагогический коллектив, студенты и их родители.

Выступивший К.Абдулла сказал, что сегодняшний день является значимым: "Верю, что на протяжении всей жизни вы сохраните приятные воспоминания о сегодняшнем дне".

Затем выступил отец выпускницы Айдан Мамедовой Азизага Мамедов, который выразил признательность всему педагогическому коллективу вуза.

На мероприятии были награждены отличившиеся в общественной жизни вуза и имеющие хорошие результаты выпускники, завершившие 2016/2017 учебный год с высокими средними баллами.

Отметим, что в 2016/2017 учебном году очное отделение бакалавриата Азербайджанского университета языков окончили 1457, заочное отделение - 72, магистратуру - 128 студентов.