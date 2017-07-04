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    В АУЯ прошел "День выпускников"

    Были награждены имеющие хорошие результаты выпускники, завершившие 2016/2017 учебный год с высокими средними баллами

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) прошел "День выпускников" студентов, завершивших в 2016/2017 учебном году бакалавриат и магистратуру вуза.  

    Как сообщили Report в Информационном департаменте АУЯ, на мероприятии присутствовали ректор вуза, действительный член НАНА Кямал Абдулла, профессорско-педагогический коллектив, студенты и их родители. 

    Выступивший К.Абдулла сказал, что сегодняшний день является значимым: "Верю, что на протяжении всей жизни вы сохраните приятные воспоминания о сегодняшнем дне".

    Затем выступил отец выпускницы Айдан Мамедовой Азизага Мамедов, который выразил признательность всему педагогическому коллективу вуза. 

    На мероприятии были награждены отличившиеся в общественной жизни вуза и имеющие хорошие результаты выпускники, завершившие 2016/2017 учебный год с высокими средними баллами. 

    Отметим, что в 2016/2017 учебном году очное отделение бакалавриата Азербайджанского университета языков окончили 1457, заочное отделение - 72, магистратуру - 128 студентов. 

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