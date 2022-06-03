Утвержден порядок отбора молодежи для обучения в престижных зарубежных вузах

Утвержден Порядок критериев и процедуры отбора молодежи, которая будет обучаться за границей в рамках "Госпрограммы обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Утвержден Порядок критериев и процедуры отбора молодежи, которая будет обучаться за границей в рамках "Госпрограммы обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Решение принято в соответствии с утвержденным распоряжением президента планом мероприятий по реализации госпрограммы.

Другим постановлением Кабинета министров был утвержден порядок финансирования обучения в зарубежных вузах в рамках госпрограммы.

В порядке, утвержденном постановлением, предусмотрено покрытие расходов на образование, визу, регистрацию, ежемесячное проживание, медицинское страхование, международный транспорт и другие расходы граждан Азербайджанской Республики, обучающихся за рубежом в престижных высших учебных заведениях на уровне бакалавриата и магистратуры.