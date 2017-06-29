УОГБ внесло ясность в дальнейшую судьбу детей, не прошедших экзамен в первые классы лицеев

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку внесло ясность в дальнейшую судьбу детей, не прошедших экзамен во время поступления в первые классы лицеев и гимназий.

Как сообщает Report, выступившая перед журналистами директор управления Махаббат Велиева напомнила, что процесс приема во многих школах завершился.

Она отметила, что многие родители предпочли лицеи и гимназии: "Если дети этих родителей не прошли экзамен, их волнение понять можно. Однако выбор целиком во власти общества. Не принятые в лицеи и гимназии дети могут быть определены в находящиеся в соседних территориях школы. Сейчас процесс принятия в лицеи и гимназии подходит к концу. В ближайшие дни будут обнародованы результаты приема. Пока в связи с этим в управление не поступало никаких обращений. Я могу с полной уверенностью заявить населению, что к любому обращению будут относиться с вниманием".