Университет Хериота-Ватта присвоил звание "Студент года" двум студентам БВШН

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Студентка четвертого курса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Нармин Абдуллазаде, обучающаяся по специальности «Инженер-химик», и студент пятого курса вуза Рашад Назаралиев, обучающийся по специальности «Инженер-нефтяник», удостоены британским университетом Хериота-Ватта (УХВ) звания «Студент года». Как сообщает Report, cоответствующие сертификаты им вручил ректор БВШН Эльмар Гасымов.

Учебные программы в Высшей школе, которая с 2012 года готовит кадры для нефтегазовой отрасли в сотрудничестве с УХВ – одним из ведущих международных университетов, основаны на материалах этого университета. В рамках сотрудничества, экзамены по специальности «Инженер-химик» и «Инженер-нефтяник» принимают ответственные сотрудники УХВ. По итогам экзаменационных сессий, прошедших в течение года во всех филиалах университета и высших учебных заведениях, которые являются партнерами УХВ, два студента БВШН показали самые высокие результаты и были названы лучшими.

«Оценки, которые я получала на экзаменах в Высшей школе, всегда позволяли мне быть в пятерке лучших на курсе. Благодаря успешным результатам я вместе с еще 20 студентами из 50, учащихся на нашей кафедре, вошла в число тех, кто участвует в программе двойного диплома»,– говорит Нармин. Являясь активной студенткой, она не раз выступала с докладами на профессиональные темы на конференциях, посвященных годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и была награждена дипломами и сертификатами. Как рассказала Нармин, за время учебы она принимала участие в программе производственной практики и проходила стажировку на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, ПО «Azərikimya» и на предприятии «Petkim Petrokimya Holding A.Ş.» в Турции.

Рашад Назаралиев начал интересоваться химией еще в школе. В 2009-2010 учебном году он принял участие в общереспубликанской олимпиаде по химии, где завоевал первое место. Став студентом БВШН, он также выступал с докладами на конференциях, посвященных годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в том числе на такие темы, как «Синтетические буровые растворы» и «Использование нанотехнологий для повышения объемов добычи нефти», за что был удостоен сертификатов за успешное участие.В рамках программы стажировки студентов вуза в компаниях отрасли, Рашад проходил летнюю практику в компании BP.

При поступлении в Бакинскую Высшую школу нефти Нармин Абдуллазаде набрала 652 балла, а Рашад Назаралиев– 677 баллов.