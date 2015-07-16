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    ​Участники Бакинской летней энергетической школы посетили БВШН

    Ректор БВШН рассказал об истории, основных направлениях деятельности и достижениях вуза

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Участники Бакинской летней школы, посвящённой энергетическим ресурсам и организованной центром Азербайджанской Дипломатической Академии по вопросам энергоресурсов Каспия и окружающей среды и SOCAR, посетили Бакинскую высшую школу нефти, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.  

    Ректор БВШН Эльмар Гасымов, поприветствовав гостей, рассказал об истории, основных направлениях деятельности и достижениях Бакинской высшей школы нефти. Ректор подчеркнул, что основной задачей высшей школы является подготовка англоязычных, высококвалифицированных специалистов. Он также вкратце рассказал об истории производства нефти в Азербайджане, обратив внимание на тот факт, что в результате успешной энергетической стратегии, начатой Общенациональным Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым, стало возможным открытие новых нефтяных залежей в Азербайджанском секторе Каспия.

    Эльмар Гасымов отметил, что благодаря упомянутой нефтяной стратегии, была обеспечена энергетическая безопасность нашей страны, и в области энергетической безопасности регион приобрел такого надежного поставщика как Азербайджан.

    Напомним, что при сотрудничестве центра Азербайджанской Дипломатической Академии по вопросам энергоресурсов Каспия и окружающей среды и SOCAR 4-17 июля в Баку проводится девятая летняя энергетическая школа. В этом году в ней принимают участие 47 участников из 17 стран.

    Отметим, что на мероприятии, которое продлится две недели, наряду с освещением таких фундаментальных вопросов, как политические, экономические, юридические основы энергетической сферы, участники смогут посетить лекции и интерактивные занятия, посвященные энергетике и внешней политике, энергетике и окружающей среде. Для проведения анализа вопросов энергетики и окружающей среды к сертифицированной программе примкнули также известные мировые ученые, специалисты, политические деятели. Участники ознакомятся с такими темами, как энергетика и окружающая среда, правоведение и экономика в области энергетики, управление в области нефти и газа и стратегические перспективы SOCAR.

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