​Участники Бакинской летней энергетической школы посетили БВШН

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Участники Бакинской летней школы, посвящённой энергетическим ресурсам и организованной центром Азербайджанской Дипломатической Академии по вопросам энергоресурсов Каспия и окружающей среды и SOCAR, посетили Бакинскую высшую школу нефти, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, поприветствовав гостей, рассказал об истории, основных направлениях деятельности и достижениях Бакинской высшей школы нефти. Ректор подчеркнул, что основной задачей высшей школы является подготовка англоязычных, высококвалифицир ованных специалистов. Он также вкратце рассказал об истории производства нефти в Азербайджане, обратив внимание на тот факт, что в результате успешной энергетической стратегии, начатой Общенациональным Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым, стало возможным открытие новых нефтяных залежей в Азербайджанском секторе Каспия.

Эльмар Гасымов отметил, что благодаря упомянутой нефтяной стратегии, была обеспечена энергетическая безопасность нашей страны, и в области энергетической безопасности регион приобрел такого надежного поставщика как Азербайджан.

Напомним, что при сотрудничестве центра Азербайджанской Дипломатической Академии по вопросам энергоресурсов Каспия и окружающей среды и SOCAR 4-17 июля в Баку проводится девятая летняя энергетическая школа. В этом году в ней принимают участие 47 участников из 17 стран.