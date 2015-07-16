​Участники Бакинской летней энергетической школы посетили БВШН

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Участники Бакинской летней школы, посвящённой энергетическим ресурсам и организованной центром Азербайджанской Дипломатической Академии по вопросам энергоресурсов Каспия и окружающей среды и SOCAR, посетили Бакинскую высшую школу нефти, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.
Ректор БВШН Эльмар Гасымов, поприветствовав гостей, рассказал об истории, основных направлениях деятельности и достижениях Бакинской высшей школы нефти. Ректор подчеркнул, что основной задачей высшей школы является подготовка англоязычных, высококвалифицир
Эльмар Гасымов отметил, что благодаря упомянутой нефтяной стратегии, была обеспечена энергетическая безопасность нашей страны, и в области энергетической безопасности регион приобрел такого надежного поставщика как Азербайджан.
Напомним, что при сотрудничестве центра Азербайджанской Дипломатической Академии по вопросам энергоресурсов Каспия и окружающей среды и SOCAR 4-17 июля в Баку проводится девятая летняя энергетическая школа. В этом году в ней принимают участие 47 участников из 17 стран.
Отметим, что на мероприятии, которое продлится две недели, наряду с освещением таких фундаментальных вопросов, как политические, экономические, юридические основы энергетической сферы, участники смогут посетить лекции и интерактивные занятия, посвященные энергетике и внешней политике, энергетике и окружающей среде. Для проведения анализа вопросов энергетики и окружающей среды к сертифицированно
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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