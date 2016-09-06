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    В рейтинг лучших университетов мира за 2016/17 год вошли три азербайджанских вуза

    Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших вузов

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Три вуза Азербайджана вошли в рейтинг лучших университетов мира за 2016/17 год по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт QS, в рейтинг вошли Бакинский государственный университет, Университет Кавказ и Университет Хазар. Все три азербайджанских вуза расположились в восьмой сотне рейтинга.

    Лидерами рейтинга по версии QS стали три американских вуза -  Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет. В первую десятку также попали знаменитые британские вузы - Оксфорд и Кэмбридж. 

    В рейтинг также  вошли 11 турецких вузов,  5 вузов из Ирана. Вузы Армении и Грузии в списке не значатся. 

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