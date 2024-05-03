В Азербайджане дипломы отучившихся за границей 62 человек не признаны

Обнародована статистика обращений по признанию дипломов за апрель.

Обнародована статистика обращений по признанию дипломов за апрель.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

В прошлом месяцы одобрены 337 из 399 обращений, выданы соответствующие сертификаты, обращения 62 человек отклонены.

Обращения 46 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 8 - неаккредитованного вуза, 4 - не соответствия диплома государственным образцам, 2 - отсутствия эквивалента специальности, 2 - формы обучения.

Согласно статистике обращений по странам, 123 из них было из России, 90 - из Турции, 82 - из Украины, 29 - из Великобритании и Северной Ирландии, 19 - из Грузии, 8 - из Китая, 7 - из Италии, 6 - из Польши, 4 - из Венгрии, 3 - из США, 3 - из Швейцарии, 2 - из Германия, 2 - из Афганистана, 2 - из Канады, 2 - из Нидерландов, 2 - из Кыргызстана, 1 - из Австралии, 1 - из Беларуси, 1 - из ОАЭ, 1 - из ЮАР, 1 - из Чехии, 1 - из Эстонии, 1 - из Индии, 1 - из Испании, 1 - из Кипра, 1 - из Кореи, 1 - из Литвы, 1 - из Норвегии, 1 - из Узбекистана, 1 - из Румынии, 1 - из Македонии.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 46 заявлений по медицине, 32 - по экономике, 31 - по финансам, 22 - по менеджменту и 21 - по управлению бизнесом.