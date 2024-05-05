Сегодня в Азербайджане пройдет первый этап вступительного экзамена в резидентуру

Сегодня государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен первого этапа вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка).

Сегодня государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен первого этапа вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка).

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене примут участие 1 274 кандидата. Из них 972 человека будут сдавать экзамен по азербайджанскому, а 302 – по русскому сектору. Среди подавших заявки 565 юношей и 709 девушек. 277 человек являются выпускниками текущего года, 526 - предыдущих лет, 471 - студенты, которые окончат обучение в последующие годы. 18 человек являются гражданами зарубежных стран.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване. Экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут.