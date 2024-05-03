Бакинский инженерный университет планирует открыть факультет по IT-специальностям

За последние год-два в Азербайджане мы увидим серьезный поворот в подготовке специалистов в сфере информационных технологий, особенно в сфере кибербезопасности.

В ближайшие пару лет мы увидим в Азербайджане серьезный поворот в подготовке специалистов в сфере информационных технологий, в частности в отрасли кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом ректор Бакинского инженерного университета Ягуб Пириев заявил на мероприятии, посвященном открытию компанией BP в этом вузе новой лаборатории по кибербезопасности.

По его словам, с этого года в университете IT-специальности планируется сделать основным базовым направлением образования и создать соответствующий факультет.

"Уверен, что Лаборатория кибербезопасности, созданная при поддержке BP, внесет важный вклад в улучшение качества образования и обучения в нашем университете, который ежегодно будет принимать 400 студентов в IT-сфере", - сказал Пириев.

Он подчеркнул, что это важный шаг с точки зрения поддержки местного образовательного потенциала для подготовки ведущих специалистов в области информационных технологий и кибербезопасности.

"Бакинский инженерный университет - одно из немногих высших учебных заведений в стране, которое предоставляет образование именно в области кибербезопасности. В связи с этим он играет важную роль в укреплении кибериммунитета страны, готовя квалифицированные кадры в IT-сфере", - подытожил ректор.