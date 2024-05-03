О нас

Бакинский инженерный университет планирует открыть факультет по IT-специальностям

Бакинский инженерный университет планирует открыть факультет по IT-специальностям За последние год-два в Азербайджане мы увидим серьезный поворот в подготовке специалистов в сфере информационных технологий, особенно в сфере кибербезопасности.
Наука и образование
3 мая 2024 г. 13:39
Бакинский инженерный университет планирует открыть факультет по IT-специальностям

В ближайшие пару лет мы увидим в Азербайджане серьезный поворот в подготовке специалистов в сфере информационных технологий, в частности в отрасли кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом ректор Бакинского инженерного университета Ягуб Пириев заявил на мероприятии, посвященном открытию компанией BP в этом вузе новой лаборатории по кибербезопасности.

По его словам, с этого года в университете IT-специальности планируется сделать основным базовым направлением образования и создать соответствующий факультет.

"Уверен, что Лаборатория кибербезопасности, созданная при поддержке BP, внесет важный вклад в улучшение качества образования и обучения в нашем университете, который ежегодно будет принимать 400 студентов в IT-сфере", - сказал Пириев.

Он подчеркнул, что это важный шаг с точки зрения поддержки местного образовательного потенциала для подготовки ведущих специалистов в области информационных технологий и кибербезопасности.

"Бакинский инженерный университет - одно из немногих высших учебных заведений в стране, которое предоставляет образование именно в области кибербезопасности. В связи с этим он играет важную роль в укреплении кибериммунитета страны, готовя квалифицированные кадры в IT-сфере", - подытожил ректор.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı Mühəndislik Universiteti İT ixtisasları üzrə fakültə açmağı planlaşdırır

Самое читаемое

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
Президент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
1 мая 2024 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi