Минобразования: В школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся

В общеобразовательных школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся.

В общеобразовательных школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся.

Как сообщает Report, об этом заявила замначальника Управления защиты детей Министерства науки и образования Гюнель Сафарова на панели "Эффективная борьба с кибербуллингом в СМИ и киберпросвещение" в рамках форума "Общественные процессы в плоскости медиа".

Сафарова отметила, что в Азербайджане действуют более 4 тыс. общеобразовательных школ: "Каждый так или иначе вовлечен в процесс образования. Вопрос буллинга в школах достаточно актуален. Это серьезная проблема, так как порою приводит к гибели людей".

По ее словам, в некоторых случаях бывает трудно установить личность злоумышленников, занимающихся кибербуллингом, так как в подобных случаях обычно используются фейковые профили. Граждане чаще всего становятся жертвами кибербулинга из-за несоблюдения правил кибербезопасности, добавила она.

Она подчеркнула, что в школах страны в той или иной форме проводится просветительская работа для борьбы с буллингом. "В том числе реализуется проект "Друг школьника". Мы думаем о дальнейшем расширении мониторингов в школах".