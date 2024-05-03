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Минобразования: В школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся

Минобразования: В школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся В общеобразовательных школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся.
Наука и образование
3 мая 2024 г. 15:22
Минобразования: В школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся

В общеобразовательных школах Азербайджана ведется борьба с буллингом среди учащихся.

Как сообщает Report, об этом заявила замначальника Управления защиты детей Министерства науки и образования Гюнель Сафарова на панели "Эффективная борьба с кибербуллингом в СМИ и киберпросвещение" в рамках форума "Общественные процессы в плоскости медиа".

Сафарова отметила, что в Азербайджане действуют более 4 тыс. общеобразовательных школ: "Каждый так или иначе вовлечен в процесс образования. Вопрос буллинга в школах достаточно актуален. Это серьезная проблема, так как порою приводит к гибели людей".

По ее словам, в некоторых случаях бывает трудно установить личность злоумышленников, занимающихся кибербуллингом, так как в подобных случаях обычно используются фейковые профили. Граждане чаще всего становятся жертвами кибербулинга из-за несоблюдения правил кибербезопасности, добавила она.

Она подчеркнула, что в школах страны в той или иной форме проводится просветительская работа для борьбы с буллингом. "В том числе реализуется проект "Друг школьника". Мы думаем о дальнейшем расширении мониторингов в школах".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: Məktəblərdə bullinq hallarına qarşı mübarizə aparılır

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