Три азербайджанских вуза вошли в рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Азии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Опубликован новый рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, составленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Как сообщает Report, в рейтинг вошли три университета Азербайджана - Бакинский Государственный Университет, Университет Кавказ и Университет Хазар. Все три азербайджанских вуза расположились в седьмом десятке рейтинга.

Лидером рейтинга по версии QS стал Московский Государственный Университет имени Ломоносова. В первую десятку лучших вузов также вошли Варшавский университет (Польша), Тартуский университет (Эстония), Чешский технический университет в Праге, Санкт-Петербургский государственный университет, Ягеллонский университет (Польша), Ближневосточный технологический университет (Турция) и Масариков университет (Чехия).

Новый рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии охватывает 30 стран.

Вузы, попавшие в рейтинг развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии QS, оценивались, в частности, по репутации среди работодателей, доле иностранных студентов, количеству сотрудников с ученой степенью, эффективности интернет-ресурса вуза, числу опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника профессорско-преподавательского состава. Рейтинги компании Quacquarelli Symonds составляются в ходе совместной работы с Международным консультативным советом из ведущих ученых.