Студенты стран ОИС и Движения неприсоединения будут учиться в Азербайджане

11:35

Программа "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" внесет большой вклад в продвижение возможностей международного образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления содействия международному развитию МИД Эльмеддин Мехдиев в ходе своего выступления на форуме "Возможности международного образования в Азербайджане".

Он отметил, что Азербайджан стал страной-донором.

"На сегодняшний день около 140 стран получили помощь от Азербайджана. Эта помощь внесла значительный вклад в борьбу с гуманитарными кризисами. Азербайджан оказал поддержку 43 из 46 наименее развитых стран и 53 из 54 африканских стран".

По словам Э.Мехдиева, на основе успешных результатов программ образовательных грантов для граждан стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения, реализованных в 2018-2020 годах, приняты меры по переходу на следующий этап предоставления образовательных грантов для иностранных граждан.

"В этих рамках учреждена программа "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева. На ее основе в университеты Азербайджана планируется ежегодный прием на пятилетний срок обучения 100 студентов из стран-членов ОИС и Движения неприсоединения, а также из развивающихся малых островных государств", - добавил он.