Студенты БВШН выступили на сцене Национального драматического театра

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) впервые вышли на сцену Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в качестве актеров.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, они представили на суд зрителей бессмертную комедию из двух частей "Повесть о Мусье Жордане и дервише Масталишахе", поставленную по произведению выдающегося азербайджанского писателя, философа и просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде. В числе гостей, собравшихся в этот день на премьеру студенческого спектакля, были руководство SOCAR и БВШН, представители министерства культуры и туризма, руководство Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, представители ряда вузов Баку, а также профессорско-преподавательский коллектив БВШН и студенты Высшей Школы. Отметим, что идея поставить спектакль с участием студентов принадлежит ректору БВШН Эльмару Гасымову.

Открывая мероприятие, Эльмар Гасымов отметил, что в возглавляемом им вузе уделяется большое внимание не только точным предметам, но и гуманитарному воспитанию. Руководство и преподаватели Высшей Школы стараются воспитать не только высококвалифицированных специалистов в области нефтегазовой инженерии, но и настоящих личностей и граждан своей страны. "Наши студенты разносторонне образованы, интересуются культурой и искусством, развиваются творчески, и лишнее тому доказательство - сегодняшний спектакль", - отметил Э. Гасымов.

Одна из самых известных комедий Мирзы Фатали Ахундзаде, которую на протяжении десятилетий с успехом ставят на азербайджанской сцене, в исполнении студентов Высшей Школы вызвала большой интерес у зрителей и была встречена бурными аплодисментами. Спектакль, сыгранный студентами на одном дыхании и с большим вдохновением, впечатлил и порадовал зрителей.

Режиссер-постановщик спектакля – преподаватель БВШН, доктор философии по искусствоведению Кямаля Мехдиева, художественный руководитель – главный режиссер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Азербайджана Ильхам Аскеров.

Роли исполнили студенты БВШН Асиман Саидзаде (Мусье Жордан), Эмин Балашов (Хатамхан ага), Севиндж Гафарлы (Шарафнисе ханум), Афсане Зейналлы (Шахрабану ханум), Ниджат Гасанов (Шахбаз бек), Симузар Бабазаде (Гюльчохра), Зарифа Оруджева (Ханпери), Нияз Ахмедзаде (Дервиш Масталишах), Яшар Мустафаев (Гулмали), Фархад Гадимов и Лейла Рзаева (танцоры).