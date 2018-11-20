Студенты БВШН участвуют в Программе развития компании Maire Tecnimont

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Компания KT-Kinetics Technology, представляющая в Азербайджане крупнейшую итальянскую компанию Maire Tecnimont Group (MET), провела в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) второй тур отбора участников "Программы развития" MET, призванной способствовать развитию у студентов деловых и практических навыков.

Как сообщили Report в Высшей школе, к участию в нем были приглашены 25 претендентов, отобранных из 59 студентов пятого курса вуза, подавших заявки на участие в программе.

Второй тур провел глава представительства KT-Kinetics Technology в Азербайджане Николло Хеилперн, а также руководитель отдела кадров Аида Баширова и специалист этого отдела Саида Гулиева. Каждый студент должен был изучить и проанализировать конкретный пример или случай из практики и решить поставленную перед ним проблему, после чего состоялось обсуждение ответов и предложенных решений.

Ожидается, что имена студентов, успешно прошедших отбор второго тура программы, будут объявлены в ближайшее время.