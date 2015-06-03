Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти представили Азербайджан в Китае

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ С 20-го по 25-го мая студенты 3-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Фидан Салимзаде и Умид Тарланлы, обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу", приняли участие в прошедшем в Китайской Народной Республике, в городе Пекин, форуме "Будущих нефтегазовых инженеров" при спонсорстве Society of Petroleum Engineers Azerbaijan (Общество нефтегазовых инженеров в Азербайджане). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в этом международном мероприятии приняли участие известные личности, президент организации "SPE" Натан Михан, президент Китайской секции организации "SPE" Занг Лей, а также студенты, представляющие разные вузы Европы и Азии, в том числе Австралии.

В рамках форума были организованы ряд мероприятий для участников. Студенты выступили с презентациями относительно представляемых стран и вузов. Студентка 3-го курса БВШН, обучающая по специальности "Инженер по нефти и газу", в том числе президент организации "SPE-Azerbaijan" по части БВШН Фидан Салимзаде, выступив с презентацией, проинформировала участников форума о деятельности той части организации, которую возглавляет. Она также рассказала о деятельности и международных связях БВШН. Помимо того, Ф.Салимзаде дала общую информацию о деятельности этого общества в БВШН и в целом в Азербайджане.

В рамках форума представители БВШН приняли участие в различных конкурсах. Команда, представляющая БВШН, прошла в полуфинал проведенного конкурса "Знания по нефтегазовой инженерии".

Помимо того, в рамках проведенного на форуме "Дня культуры" Азербайджанские представители дали широкую информацию об истории, географии, культуре, традициях, музыке, искусстве, национальных ценностях, а также о национальной кухне Азербайджана.

В свою очередь, студент 3-го курса БВШН, обчуающийся по специальности "Инженер по нефти и газу" Умид Тарланлы, подробно проинформировав участников мероприятия об Азербайджане, рассказал им об армяно-азербайдж анском нагорно-карабахс ком конфликте и агрессорской политике Армении в отношении Азербайджана. Кроме того, была дана обширная информация о древней истории Азербайджана.

В художественной части мероприятия Умид Тарланлы продемонстрирова л национальный танец Азербайджана. Азербайджанский танец и азербайджанская музыка вызвали большой интерес аудитории и были встречены бурными аплодисментами. На мероприятии также были показаны ассортимент разных блюд и сладостей азербайджанской кухни. Участие представителей из Азербайджана вызвало большой интерес участников мероприятия и дало им возможность близко ознакомиться с нашей страной. Даже некоторые представители зарубежных стран отметили свою заинтересованнос ть в посещении нашей страны в рамках проводимых международных мероприятий в Азербайджане и тем временем близко ознакомиться с Азербайджаном. Участвующие в мероприятии гости заявили, что представление Азербайджана прошло в более интересной форме и эта страна вызвала у них больше интереса, чем другие страны.

Отметим, что в мероприятии также приняли участие студенты некоторых других университетов нашей страны.