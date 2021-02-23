Стало известно число заразившихся COVID-19 педагогов за последние 20 дней

За этот период на территории страны было возобновлено частичное очное обучение в 4 427 школах, 71 764 классах

Стало известно число заразившихся вирусом сотрудников школ по всей территории Азербайджана за последние 20 дней (1-21 февраля).

В ответ на запрос Report, в Министерстве образования сообщили, что за этот период число заразившихся учащихся составило 225 человек (0,03% от общего числа учащихся, вовлеченных в очное обучение), персонала - 159 человек (0,13% от общего числа работников).

За этот период на территории страны было возобновлено частичное очное обучение в 4 427 школах, 71 764 классах. Общее количество студентов, вовлеченных в очное обучение, составляет 600 000 человек, сотрудников - 120 000 человек. За этот период посещаемость учащихся и преподавателей, посещавших очные занятия, составила 90%.