Стали известны результаты I этапа приема студентов в профучилища

Специальность и учебное заведение, в которое поступил студент, можно узнать в "Личном кабинете" на платформе portal.edu.az

В Азербайджане оглашены результаты первого этапа приема студентов в учреждения профессионального образования.

Как сообщили Report в Министерстве образования, на мобильные номера участников конкурса уже отправлены сообщения с результатами.

Специальность и учебное заведение, в которое поступил студент, можно узнать в "Личном кабинете" на платформе portal.edu.az.

Прошедшие конкурс лица должны 24-30 августа (до 18:00) предоставить в свое учебное заведение следующие документы:

- Оригинал аттестата;

- Медицинскую справку о состоянии здоровья;

- Заявление из "Личного кабинета";

- Копию удостоверения личности;

- 4 фотографии размером 3x4;

- Военный билет или свидетельство призывника;

- Поступившие на льготных условиях студенты должны также предоставить соответствующий документ.

Если студент не пройдет регистрацию, то это будет расцениваться как отказ от обучения по выбранной специальности.