Стали известны результаты I этапа приема студентов в профучилища

В Азербайджане оглашены результаты первого этапа приема студентов в учреждения профессионального образования.
Как сообщили Report в Министерстве образования, на мобильные номера участников конкурса уже отправлены сообщения с результатами.
Специальность и учебное заведение, в которое поступил студент, можно узнать в "Личном кабинете" на платформе portal.edu.az.
Прошедшие конкурс лица должны 24-30 августа (до 18:00) предоставить в свое учебное заведение следующие документы:
- Оригинал аттестата;
- Медицинскую справку о состоянии здоровья;
- Заявление из "Личного кабинета";
- Копию удостоверения личности;
- 4 фотографии размером 3x4;
- Военный билет или свидетельство призывника;
- Поступившие на льготных условиях студенты должны также предоставить соответствующий документ.
Если студент не пройдет регистрацию, то это будет расцениваться как отказ от обучения по выбранной специальности.