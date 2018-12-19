Стали известны основные причины непризнания некоторых дипломов иностранных стран

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Ведутся работы, чтобы в будущем срок оказания услуг по признанию и уточнению эквивалентности (нострификация) специальностей зарубежных стран в сфере высшего образования довести до 2,5 месяцев (сейчас срок не менее 4 месяцев). Естественно, это может быть в случае правильного представления требующихся документов, мы не будем терять лишнего времени".

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. начальника Управления аккредитации и нострификации, советник министра образования Гасан Гасанли.

По его словам, процесс признания документов выпускников расположенных в Баку филиалов университетов некоторых иностранных государств более легкий.

Г.Гасанли подчеркнул, что в обращениях по признанию и уточнению эквивалентности (нострификация) специальностей, образование по которым получено в зарубежных странах, возникают небольшие проблемы: "Мы стараемся решить их в пользу граждан и найти соответствующую специальность. Опыт показывает, что такие специальности обычно проявляются в экономической сфере. В редких случаях, не найдя эквивалент специальности, диплом не признается".

Он напомнил, что выдающие фальшивые дипломы известны среди народа как "фабрика дипломов": "Хоть не аккредитованные университеты бывают среди отказов, но не составляют большинство. Большая часть приходится на аккредитованные и выдающие официальные дипломы университеты. Если кто-то, не покидая страну, получил образование за рубежом очно – вот это проблема".

Представитель министерства сказал, что среди обращений преимущество в признании составляют документы обучавшихся на степени бакалавра. Он добавил, что в Управление аккредитации и нострификации поступает много обращений от руководства различных структур: "Большинство обращений от обучавшихся в различных странах СНГ (Российская Федерация, Украина и т.д.) и Турции, а другая важная часть – от выпускников вузов стран Европы и Азии".