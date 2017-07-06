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    Срок регистрации магистров продлен

    Процесс завершится 14 июля© Report

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На основе обращений вузов в связи с применением новых правил в организации обучения по кредитной системе на основе решения Кабмина, срок регистрации в вузах бакалавров, принятых в магистратуры вузов и НАНА, продлен на 4 дня.

    Об этом Report сообщили из Государственного экзаменационного центра.

    До 14 июля принятые в магистратуру бакалавры должны пройти регистрацию в вузах, предъявив требующиеся документы (за исключением воскресных дней).

    Информацию о требуемых для регистрации документах бакалавры могут приобрести в вузах, куда зачислены.

    Бакалавры, не прошедшие регистрацию и не представившие документы в указанный срок, будут исключены из списка.  

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