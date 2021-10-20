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Среди студентов ряда вузов Азербайджана обнаружен коронавирус

Среди студентов ряда вузов Азербайджана обнаружен коронавирус По решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 29 сентября в высших учебных заведениях возобновлено очное обучение. Поскольку до сих пор в большинстве вузов среди студентов и преподавателей были зафиксированы случаи заражения коронави
Наука и образование
20 октября 2021 г. 15:11
Среди студентов ряда вузов Азербайджана обнаружен коронавирус

По решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 29 сентября в высших учебных заведениях возобновлено очное обучение. Поскольку до сих пор в большинстве вузов среди студентов и преподавателей были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, многие группы перешли на дистанционное обучение. Заразившиеся COVID-19, могут продолжить свое обучение после окончания 14-дневного карантина.

Report провел исследование о группах, которые из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение в высших учебных заведениях.

После возобновления обучения в очной форме только у 3 студентов Бакинского инженерного университета были выявлены симптомы коронавируса.

Как сообщили в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ), за прошедший период случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 14 группах.

В Азербайджанском университете языков в настоящее время 14 студентов заражены вирусом. 3 группы временно перешли на дистанционное обучение.

В 7 группах Бакинского государственного университета (БГУ) выявлен коронавирус. Эти группы перешли на 14-дневное дистанционное обучение.

В Азербайджанском медицинском университете случаи заражения коронавирусом среди студентов зафиксированы в 5 группах.

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности на дистанционное обучение в связи с фактами заражения COVID-19 перешли три группы.

В Азербайджанском техническом университете коронавирус выявлен у 3 студентов.

В Сумгайытском государственном университете 2 группы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение.

Среди студентов Азербайджанского государственного экономического университета и Университета культуры и искусств не было зафиксировано инфицирование коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Tələbələri arasında koronavirus aşkarlanan universitetlər - SİYAHI

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